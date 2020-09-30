В файлах Mortal Kombat 11 обнаружено упоминание нового бойца. Возможно, это Рэмбо

Датамайнер thethiny нашёл в файлах свежего обновления Mortal Kombat 11 упоминание новых бойцов.
По данным источника, в файлах было обнаружено упоминание Рейна и Милины, которых поклонники регулярно просили добавить в игру. Помимо этого датамайнер нашёл упоминание персонажа Ramb. Автор предположил, что это может быть актёр Сильвестр Сталлоне в образе Рэмбо.
Последний релиз крупного дополнения Aftermath для игры Mortal Kombat 11 состоялся 26 мая 2020 года. В нём геймеров ожидали новые главы сюжетной кампании, три дополнительных персонажа (Фуджин, Шива и Робокоп), дополнительные арены, фаталити и другой контент. После релиза разработчики анонсировали новые объявления и новых персонажей.
Mortal Kombat — один из самых популярных в мире файтингов, впервые созданный в 1992 году.
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