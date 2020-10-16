FIFA 21: игроки покупают больше цифровых версий, чем физических

Согласно данным gamesindustry.biz, продажи цифровых версий FIFA 21 подскочили почти на треть по сравнению с FIFA 20, и выросли на 31%. Однако продажи физических копий упали на 42%.
Тем не менее, общий объём продаж снизился лишь незначительно по сравнению с прошлым годом. Если учесть, что это переходная версия, и некоторые игроки захотят дождаться выхода некстген-версии для PS5 и Xbox Series, такими результатами EA должна быть довольна.
Напомним, разработчики позволят бесплатно перейти на консоли нового поколения, если игрок приобрёл FIFA 21 для PlayStation 4 или Xbox One. Несмотря на это, аналитики ожидают нового всплеска продаж FIFA 21 после выхода консолей следующего поколения.
Это первый раз в истории, когда игроки купили больше цифровых версий FIFA, чем физических.
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