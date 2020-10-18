Shroud: на американской сцене CS умирает, но игрокам всё ещё платят по $ 40 тыс. в месяц

Бывший киберспортсмен по Counter-Strike: Global Offensive и известный стример Майк Shroud Гржесик порассуждал о судьбе шутера на американской кибеспортивной сцене.

«Нельзя отрицать, что в Северной Америке Counter-Strike умирает, но игрокам по-прежнему платят по $ 40 тыс. в месяц. Не понимаю, откуда берутся такие деньги.



Сейчас в Северной Америке совсем мало команд: EG, Liquid — и всё. Остальные команды из Европы. Это большая потеря для американского комьюнити. Этот регион создал вокруг себя столько хайпа, привнёс в игру столько азарта, что потерять его — просто отстой», — приводит слова Гржесика Dexerto.

Гржесик профессионально играл в CS:GO с 2013 по 2018 год. Последней его командой стала Cloud9.