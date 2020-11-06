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EA выпустит минимум 6 игр для консолей нового поколения, включая новые Battlefield и NFS

EA выпустит минимум 6 игр для консолей нового поколения, включая новые Battlefield и NFS
Киберспорт / Другие игры 0

Генеральный директор EA Эндрю Уилсон рассказал, что в период с апреля 2021 года по март 2022 года компания выпустит минимум шесть игр для консолей нового поколения, включая новые части Battlefield и Need For Speed.

«Мы планируем выпустить как минимум шесть игр для консолей нового поколения в 2022 финансовом году, в том числе новую часть Need For Speed, в которой будет прорывная графика. Ей займётся команда Criterion, которая разработала игры с самым высоким рейтингом в истории серии.

DICE работает над следующей частью Battlefield — игрой невиданного масштаба. Технические преимущества новых консолей позволят команде показать по-настоящему новое видение франшизы», — приводит слова Уилсона Twinfinite.

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