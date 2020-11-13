Покупатель PlayStation 5 получил версию приставки с дисководом вместо бездисковой версии

Пользователь «Твиттера» из США рассказал, что получил по ошибке версию игровой консоли PlayStation 5 с дисководом вместо приставки без оптического привода.
«Открыл коробку с PlayStation этим утром и обнаружил приставку с дисководом! Я совсем не злюсь, но это безумие!» — написал Кори Кадни в своём «твиттере».
Пока неясно, как могла произойти такая путаница, ведь серийные номера консоли на коробке и на самом устройстве совпадают. Кадни совсем не расстроился, хоть и заказывал изначально версию без дисковода: у него остались диски для PS4, которые можно использовать с новой игровой приставкой.
В Sony пока никак не прокомментировали эту ситуацию.
Продажи PS5 в остальном мире, включая Россию, начнутся 19 ноября. Цена консоли составляет 37 990 рублей за издание без дисковода и 46 990 рублей за версию с оптическим приводом.
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