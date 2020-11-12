В семи странах мира начались продажи PlayStation 5
Сегодня, 12 ноября, PlayStation 5 официально начали продавать в семи странах, а именно в США, Японии, Мексике, Канаде, Австралии, Новой Зеландии и Южной Корее. Консоль нового поколения от Sony будет поставляться в двух вариантах: с дисководом и без него.
Продажи PS5 в остальном мире, включая Россию, начнутся 19 ноября. Цена консоли составляет 37 990 рублей за издание без дисковода и 46 990 рублей за версию с оптическим приводом.
PlayStation 5 стала новой игровой консолью в серии PlayStation и преемницей PlayStation 4. Разработку официально подтвердили в октябре 2018 года, а первые подробности консоли появились в апреле 2019 года. Название PlayStation 5 официально было озвучено лишь в октябре 2019 года.
Журналист посоветовал не покупать PlayStation 5 и объяснил почему
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