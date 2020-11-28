Двукратный победитель мейджоров по CS:GO получил VAC-бан

Игрок команды fnatic по CS:GO Фредди KRiMZ Йоханссон получил VAC-бан. Он является многократным победителем различных турниров и двукратным победителем мейджоров.
Причина блокировки не известна. Однако, по словам игрока, бан произошёл по ошибке. KRiMZ обратился к разработчикам в «Твиттере» и попросил разбанить его как можно скорее: «Похоже, мой аккаунт забанили. Исправьте это как можно скорее, пожалуйста», — написал он.
В августе в CS:GO было заблокировано более 30 тыс. аккаунтов. Многие игроки сообщили, что получили незаслуженные баны. Игроки предположили, что волна несправедливых блокировок была связана с внедрением новых мер защиты от читеров. 24 ноября Valve внесла изменения в код нейросети VACnet, так что бан Йоханссона может быть как-то связан с этим изменением.
- 28 ноября 2020
-
21:52
-
20:56
-
20:45
-
18:42
-
17:17
-
15:48
-
15:10
-
14:18
-
11:25
-
10:31
- 27 ноября 2020
-
14:42
-
13:22
- 26 ноября 2020
-
22:58
-
22:36
-
19:59
-
18:37
-
17:25
-
16:43
-
15:01
-
12:44
-
11:28
-
11:07
-
10:54
- 25 ноября 2020
-
23:26
-
22:10
-
19:15
-
16:38
-
16:17
-
15:46
-
13:18
-
12:35
-
11:58
-
11:33
-
01:09
-
00:04