Двукратный победитель мейджоров по CS:GO получил VAC-бан

Игрок команды fnatic по CS:GO Фредди KRiMZ Йоханссон получил VAC-бан. Он является многократным победителем различных турниров и двукратным победителем мейджоров.

Причина блокировки не известна. Однако, по словам игрока, бан произошёл по ошибке. KRiMZ обратился к разработчикам в «Твиттере» и попросил разбанить его как можно скорее: «Похоже, мой аккаунт забанили. Исправьте это как можно скорее, пожалуйста», — написал он.



В августе в CS:GO было заблокировано более 30 тыс. аккаунтов. Многие игроки сообщили, что получили незаслуженные баны. Игроки предположили, что волна несправедливых блокировок была связана с внедрением новых мер защиты от читеров. 24 ноября Valve внесла изменения в код нейросети VACnet, так что бан Йоханссона может быть как-то связан с этим изменением.