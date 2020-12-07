Стало известно, что будет выпадать игрокам в новогодних коробках World of Tanks

Разработчики World of Tanks рассказали, какие награды ожидают игроков в праздничных коробках.

Вы сможете приобрести большие новогодние коробки с 9 декабря 9:00 мск по 11 января 9:00 мск — как в премиум-магазине, так и в игровом клиенте. Стоимость одной большой коробки составляет 110 рублей, но выгоднее покупать несколько коробок. Если вы купите пять коробок, то ваша скидка составит 9%. 20 коробок обойдутся вам с 18-процентной скидкой, а 45 — с 27-процентной.

В каждой коробке вам гарантированно выпадет: одно украшение 5-го уровня, одно украшение случайного уровня и 250 единиц игрового золота. Также вам обязательно что-то выпадет из списка: 1 день премиум-аккаунта, 3 дня премиум-аккаунта или 7 дней премиум-аккаунта. 250 единиц золота, 500 единиц золота или 1000 единиц золота. 100 000 кредитов или 500 000 кредитов.

Самым ценным призом, который может вам достаться, окажется один из танков 8-го уровня. Это:

Bisonte C45 — итальянский тяжёлый танк с доработанным механизмом дозарядки.

— итальянский тяжёлый танк с доработанным механизмом дозарядки. GSOR 1008 — первая британская ПТ-САУ с магазином на четыре снаряда.

— первая британская ПТ-САУ с магазином на четыре снаряда. Bat.-Châtillon Bourrasque — французский средний танк с барабаном на два снаряда.

— французский средний танк с барабаном на два снаряда. ИСУ-152К — советская ПТ-САУ с невероятной разрушительной мощью.

Также вы можете получить какую-то из редких премиум-машин III-VI уровней:

M4A1 FL 10 — французский средний танк VI уровня с магазином на четыре снаряда.

— французский средний танк VI уровня с магазином на четыре снаряда. T78 — американская ПТ-САУ VI уровня с хорошей мобильностью.

— американская ПТ-САУ VI уровня с хорошей мобильностью. Matilda Black Prince — британский средний танк V уровня с высокой скорострельностью.

— британский средний танк V уровня с высокой скорострельностью. Pz.Kpfw. T 15 — немецкий лёгкий танк III уровня с отличным обзором.

— немецкий лёгкий танк III уровня с отличным обзором. M22 Locust — американский лёгкий танк III уровня, обладающий отличной подвижностью.

Кроме того в коробках вы сможете найти уникальные 3D-стили — пять новых и шесть с прошлого наступления. Рассмотреть все доступные в коробках стили вы можете по этой ссылке.

Видео опубликовано на YouTube-канале World of Tanks. Официальный видеоканал.