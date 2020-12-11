6-летнего игрока Faze Clan забанили во время стрима — ребёнок не сдержал слёз
6-летний киберспортсмен, представляющий организацию FaZe Clan, RowdyRogan получил бан в Call of Duty: Warzone. Случилось это прямо во время его трансляции на Twitch, которую он вёл вместе со своим отцом. Реакция ребёнка была ожидаемой — он расплакался и выбежал из комнаты.
Видео доступно в «твиттере» RowdyRogan.
Причина блокировки неизвестна, но, вероятнее всего, это возраст RowdyRogan — участие в «королевской битве» разрешается лицам, достигшим совершеннолетия.
RowdyRogan увлекается видеоиграми с трёх лет, но набрать популярность ему удалось в Call of Duty: Warzone. Он также часто играет вместе со Swagg — создателем контента по Call of Duty. На канал RowdyRogan на YouTube подписаны более 120 тыс. человек.
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