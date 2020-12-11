Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Киберспорт / Новости /

6-летнего игрока Faze Clan забанили во время стрима — ребёнок не сдержал слёз

6-летнего игрока Faze Clan забанили во время стрима — ребёнок не сдержал слёз
Киберспорт / Call of Duty: Warzone 0

6-летний киберспортсмен, представляющий организацию FaZe Clan, RowdyRogan получил бан в Call of Duty: Warzone. Случилось это прямо во время его трансляции на Twitch, которую он вёл вместе со своим отцом. Реакция ребёнка была ожидаемой — он расплакался и выбежал из комнаты.

Видео доступно в «твиттере» RowdyRogan.

Причина блокировки неизвестна, но, вероятнее всего, это возраст RowdyRogan — участие в «королевской битве» разрешается лицам, достигшим совершеннолетия.

RowdyRogan увлекается видеоиграми с трёх лет, но набрать популярность ему удалось в Call of Duty: Warzone. Он также часто играет вместе со Swagg — создателем контента по Call of Duty. На канал RowdyRogan на YouTube подписаны более 120 тыс. человек.

Двукратный победитель мейджоров по CS:GO получил VAC-бан
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020