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Звёзды сериала «Реальные пацаны» проведут стрим на Twitch по PUBG

Звёзды сериала «Реальные пацаны» проведут стрим на Twitch по PUBG
Киберспорт / Другие игры 0

Звёзды сериала «Реальные пацаны» в рамках продвижения фильма «Реальные пацаны против зомби» сыграют в PUBG. Стрим пройдёт на Twitch-канале «ТНТ» 16 декабря, начало — в 18:00 мск, а разобраться актёрам в нюансах игры помогут стримеры Кирилл C_a_k_e Забродин и Александр VooDooSh Шальчинов. В конце трансляции организаторы разыграют ключи для Cyberpunk 2077.

Фото: instagram.com/tnt_online

«Реальные пацаны против зомби» — полнометражная антиутопия о пермских парнях, которые спасают город от зомби. Съёмки фильма стартовали 12 августа 2019 года, а выход в прокат намечен на 17 декабря 2020 года.

PUBG — онлайн-игра в жанре «королевской битвы», вышедшая в марте 2017 года. В игре принимают участие до 100 игроков, которые десантируются на остров в поисках снаряжения и оружия. Цель игры — убить других участников и при этом самим остаться в живых.

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