В Epic Games Store стартовала распродажа. Cyberpunk 2077 можно купить за 1349 рублей
В Epic Games Store стартовала новогодняя распродажа игр и раздача купонов со скидкой на 650 рублей. Один из таких купонов можно потратить на приобретение Cyberpunk 2077. В этом случае стоимость игры составит 1349 рублей вместо заявленных 1999 рублей.
Самые интересные предложения в Epic Games Store:
- Assassin's Creed: Valhalla — 2074 рублей (вместо 2499)
- Godfall — 1699 (вместо 1999)
- Watch Dogs: Legion — 1674 (вместо 2499)
- Immortals: Fenyx Rising — 1674 (вместо 2499)
- Star Wars Jedi: Fallen Order — 1399 (вместо 3499)
- Star Wars: Squadrons — 1499 (вместо 2499)
- Mafia: Definitive Edition — 1499 (вместо 1999)
- Red Dead Redemption 2 — 1674 (вместо 2499)
- Death Stranding — 1749 (вместо 3499)
- Crysis Remastered — 798 рублей (вместо 1330)
Получить бесплатный купон на 650 рублей можно по этой ссылке.
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