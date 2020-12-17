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В Epic Games Store раздают бесплатные купоны на 650 рублей

В Epic Games Store стартовала распродажа. Cyberpunk 2077 можно купить за 1349 рублей
Киберспорт 0
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В Epic Games Store стартовала новогодняя распродажа игр и раздача купонов со скидкой на 650 рублей. Один из таких купонов можно потратить на приобретение Cyberpunk 2077. В этом случае стоимость игры составит 1349 рублей вместо заявленных 1999 рублей.

Самые интересные предложения в Epic Games Store:

Получить бесплатный купон на 650 рублей можно по этой ссылке.

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