В Dota 2 вышел балансный патч 7.28b
В Dota 2 вышел патч 7.28b. Обновление является балансным — разработчики изменили некоторые предметы и способности героев.
Среди изменений стоит отметить ощутимое ослабление Lycan и его саммонов — способность Cripple была перемещена с третьего уровня на четвёртый, способность Invisibility — с четвёртого на третий. При этом урон от Feral Impulse уменьшен с 14/26/38/50% до 12/22/32/42%. Помимо этого, были ослаблены Monkey King и Nyx. С полным списком изменений можно ознакомиться на сайте игры.
18 декабря 2020 года в Dota 2 состоялся релиз патча 7.28. Вместе с ним в игру были добавлены новый герой Hoodwink и новый расходуемый предмет Aghanim's Shard. Кроме того, были изменены способности некоторых персонажей.
Два российских комментатора по Dota 2 получили баны на Twitch
Рекомендуем вам
- 11 января 2021
-
21:20
-
20:32
-
19:25
-
17:06
-
15:37
-
15:27
-
00:08
- 10 января 2021
-
23:43
-
14:07
-
13:09
-
10:14
- 9 января 2021
-
23:48
-
23:42
-
21:35
-
16:59
-
14:33
-
13:25
-
11:51
- 8 января 2021
-
23:12
-
23:00
-
21:05
-
19:09
-
17:14
-
16:00
-
13:58
-
13:38
-
09:57
-
09:35
- 7 января 2021
-
20:40
-
20:31
-
17:29
-
14:25
-
13:00
-
12:33
-
10:21
Партнерский контент
Рекомендуем вам