В Dota 2 вышел балансный патч 7.28b

В Dota 2 вышел патч 7.28b. Обновление является балансным — разработчики изменили некоторые предметы и способности героев.

Среди изменений стоит отметить ощутимое ослабление Lycan и его саммонов — способность Cripple была перемещена с третьего уровня на четвёртый, способность Invisibility — с четвёртого на третий. При этом урон от Feral Impulse уменьшен с 14/26/38/50% до 12/22/32/42%. Помимо этого, были ослаблены Monkey King и Nyx. С полным списком изменений можно ознакомиться на сайте игры.

18 декабря 2020 года в Dota 2 состоялся релиз патча 7.28. Вместе с ним в игру были добавлены новый герой Hoodwink и новый расходуемый предмет Aghanim's Shard. Кроме того, были изменены способности некоторых персонажей.