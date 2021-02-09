Игроки назвали самых раздражающих мобов в Minecraft

Обновление 1.16 добавило в Minecraft более 30 новых уникальных мобов. Но с какими из них лучше не встречаться? Игроки на форуме Reddit выбрали пять самых раздражающих мобов.

На пятом месте оказался Zombified Piglin, или зомби-пиглин. Это нейтральный моб, обитающий в Нижнем мире. Он не нападает без причины, пока игрок сам не ударит его. Пиглины появляются группами по 4-10 особей и предпочитают держаться вместе.

Маленькие зомби (зомби-дети) попадаются редко, но проблем доставляют много. Они невероятно маленькие и шустрые. В них трудно попасть, они не горят на солнце, передвигаются быстрее обычных зомби и имеют столько же здоровья и наносят такой же урон, как и обычные зомби.

Ещё игроки ненавидят скелетов. Это довольно быстрые и опасные противники, которые выпускают стрелы на большой скорости. На скелетов можно наткнуться в тёмных областях карты (неосвещённых пещерах) или же в водоёмах в ночное время суток. Их очень трудно убить в водоёме, потому что в воде они не теряют скорости и точности.

Странник края, или же Эндермен — ещё один нейтральный моб, который проявляет агрессию к игрокам, если те ударят его или посмотрят ему в глаза. Это одновременно один из самых раздражающих и страшных монстров в игре. Странник Края выглядит как высокий чёрный гуманоид с длинными руками, с длинными ногами и коротким туловищем. Когда Странник злится, то открывает рот и трясётся. Если посмотреть ему в глаза, то он начинает издавать громкий рёв.

Игроки не полюбили Эндермена ещё по одной причине. Этот моб любит воровать блоки. Если вы построили дом своей мечты, то не удивляйтесь, если со временем обнаружится, что в нём не хватает нескольких блоков. Если что, вы знаете, где их искать.

На первое место игроки поставили крипера. Можно с уверенностью сказать, что это самый враждебный моб. При виде игрока он переходит в наступление и начинает преследовать его, пока не окажется с ним на минимальном расстоянии. После этого крипер взрывается. При детонации издаёт звук, который похож на обычный взрыв. Не сгорает на солнце и не теряет активности.



Криперов можно встретить на поверхности мира ночью или в тёмных пещерах. Передвигается незаметно и может причинить серьёзный урон как самим игрокам, так и их постройкам.