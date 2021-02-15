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Финн karrigan Андерсен вернулся в FaZe Clan

Финн karrigan Андерсен вернулся в FaZe Clan
Киберспорт / Counter-Strike: Global Offensive 0

Киберспортсмен Финн karrigan Андерсен, бывший капитан mousesports, вернулся в FaZe Clan, сообщает пресс-служба клуба на странице в «Твиттере».

30-летний про-игрок присоединился к коллективу на правах свободного агента. Сообщалось, что Андерсен отказался от продления контракта с mousesports, а FaZe Clan предложила более выгодные финансовые условиями. Помимо этого karrigan получит за переход в FaZe Clan денежный бонус, который будет интегрирован в его зарплату.

Нынешний состав FaZe Clan: Финн karrigan Андерсен, Ховард rain Найгард, Марсело coldzera Давид, Рассел Twistzz Ван Далкен, Хельвийс broky Сауканц.

Karrigan уже выступал за FaZe Clan с 2016 по 2018 год.

Напомним, команду покинул Олоф olofmeister Кайбьер.

Olofmeister покинул FaZe Clan
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