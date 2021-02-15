Финн karrigan Андерсен вернулся в FaZe Clan
Киберспортсмен Финн karrigan Андерсен, бывший капитан mousesports, вернулся в FaZe Clan, сообщает пресс-служба клуба на странице в «Твиттере».
30-летний про-игрок присоединился к коллективу на правах свободного агента. Сообщалось, что Андерсен отказался от продления контракта с mousesports, а FaZe Clan предложила более выгодные финансовые условиями. Помимо этого karrigan получит за переход в FaZe Clan денежный бонус, который будет интегрирован в его зарплату.
Нынешний состав FaZe Clan: Финн karrigan Андерсен, Ховард rain Найгард, Марсело coldzera Давид, Рассел Twistzz Ван Далкен, Хельвийс broky Сауканц.
Karrigan уже выступал за FaZe Clan с 2016 по 2018 год.
Напомним, команду покинул Олоф olofmeister Кайбьер.
Olofmeister покинул FaZe Clan
Рекомендуем вам
- 15 февраля 2021
-
18:57
-
18:32
-
17:15
-
15:45
-
13:23
-
12:09
-
11:52
- 14 февраля 2021
-
13:24
-
12:27
- 13 февраля 2021
-
16:02
-
13:45
-
11:22
-
00:50
- 12 февраля 2021
-
22:54
-
14:39
-
14:27
-
13:07
-
00:03
- 11 февраля 2021
-
23:49
-
23:38
-
23:26
-
22:51
-
17:07
-
13:23
-
12:59
-
11:34
-
00:53
- 10 февраля 2021
-
23:20
-
12:50
-
12:02
-
00:53
- 9 февраля 2021
-
22:31
-
19:32
-
19:30
-
16:43
Партнерский контент
Рекомендуем вам