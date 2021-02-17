Названо самое популярное «железо» в России за 2020-й
Российский интернет-магазин OZON рассказал о самых популярных комплектующих для ПК в России за 2020-й, сообщает DTF. Самой продаваемой видеокартой в прошедшем году стала GTX 1660 Super. А в сегменте процессоров самой популярной моделью оказался процессор от Intel — Core i5-9400F.
Топ-10 самых популярных видеокарт в России:
- Gigabyte GeForce GTX 1660 Super
- Gigabyte GeForce GT 710
- Gigabyte GeForce GT 1030
- Sapphire Pulse Radeon RX 570
- MSI Radeon RX 570 ARMOR
- Gigabyte GeForce GTX 1660
- Gigabyte GeForce GTX 1650 Super Windforce
- MSI GeForce GTX 1660 Super GAMING X
- Sapphire Pulse Radeon RX 580
- Gigabyte GeForce RTX 2060
Топ-5 самых популярных процессоров в России:
- Intel Core i5-9400F
- AMD Ryzen 5 2600
- Intel Core i3-9300F
- AMD Ryzen 5 3600
- Intel Pentium Gold G5400.
Рекомендуем вам
- 17 февраля 2021
-
19:25
-
19:08
-
10:25
-
09:49
-
07:50
-
05:11
-
00:43
- 16 февраля 2021
-
21:56
-
20:32
-
20:05
-
18:49
-
13:31
- 15 февраля 2021
-
23:45
-
22:52
-
21:56
-
21:20
-
20:44
-
18:57
-
18:32
-
17:15
-
15:45
-
13:23
-
12:09
-
11:52
- 14 февраля 2021
-
13:24
-
12:27
- 13 февраля 2021
-
16:02
-
13:45
-
11:22
-
00:50
- 12 февраля 2021
-
22:54
-
14:39
-
14:27
-
13:07
-
00:03
Партнерский контент
Рекомендуем вам