Названо самое популярное «железо» в России за 2020-й

Российский интернет-магазин OZON рассказал о самых популярных комплектующих для ПК в России за 2020-й, сообщает DTF. Самой продаваемой видеокартой в прошедшем году стала GTX 1660 Super. А в сегменте процессоров самой популярной моделью оказался процессор от Intel — Core i5-9400F.

Топ-10 самых популярных видеокарт в России:

Gigabyte GeForce GTX 1660 Super Gigabyte GeForce GT 710 Gigabyte GeForce GT 1030 Sapphire Pulse Radeon RX 570 MSI Radeon RX 570 ARMOR Gigabyte GeForce GTX 1660 Gigabyte GeForce GTX 1650 Super Windforce MSI GeForce GTX 1660 Super GAMING X Sapphire Pulse Radeon RX 580 Gigabyte GeForce RTX 2060

Топ-5 самых популярных процессоров в России: