Русский трейлер экранизации Mortal Kombat выложили раньше времени

В Сеть раньше времени слили русскоязычную версию трейлера предстоящего фильма по вселенной Mortal Kombat. Видео должно было выйти позже на официальном канале Warner Bros.

Видео опубликовано на YouTube-канале OMEGA.

В видео показаны популярные персонажи игровой вселенной — Лю Кан, Саб-Зиро, Соня Блейд и Скорпион. Уделено немного внимания и другим персонажам. Среди них — Шан Цзун, Горо, Милина и Нуб-Сайбот. Есть даже несколько отсылок к известным приёмам — в частности, к трансформации Лю Кана в дракона. И да, Скорпион выкрикивает: «Иди сюда!».

Фильм расскажет о бывшем бойце Коуле, который когда-то был чемпионом, а стал неудачником. Коул ничего не знает о своём происхождении, кроме таинственного родимого пятна на груди в форме символа смертельной битвы. Чтобы приоткрыть завесу этой тайны, главный герой отправится в путешествие, где встретит знакомых по серии персонажей.

Премьера экранизации запланирована на 16 апреля 2021 года. Фильм будет показан одновременно в кинотеатрах и стриминговом сервисе HBO Max.