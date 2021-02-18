Русский трейлер экранизации Mortal Kombat выложили раньше времени

В Сеть раньше времени слили русскоязычную версию трейлера предстоящего фильма по вселенной Mortal Kombat. Видео должно было выйти позже на официальном канале Warner Bros.
Видео опубликовано на YouTube-канале OMEGA.
В видео показаны популярные персонажи игровой вселенной — Лю Кан, Саб-Зиро, Соня Блейд и Скорпион. Уделено немного внимания и другим персонажам. Среди них — Шан Цзун, Горо, Милина и Нуб-Сайбот. Есть даже несколько отсылок к известным приёмам — в частности, к трансформации Лю Кана в дракона. И да, Скорпион выкрикивает: «Иди сюда!».
Фильм расскажет о бывшем бойце Коуле, который когда-то был чемпионом, а стал неудачником. Коул ничего не знает о своём происхождении, кроме таинственного родимого пятна на груди в форме символа смертельной битвы. Чтобы приоткрыть завесу этой тайны, главный герой отправится в путешествие, где встретит знакомых по серии персонажей.
Премьера экранизации запланирована на 16 апреля 2021 года. Фильм будет показан одновременно в кинотеатрах и стриминговом сервисе HBO Max.
- 18 февраля 2021
-
17:39
-
16:46
-
15:07
-
13:20
- 17 февраля 2021
-
23:56
-
23:43
-
23:20
-
19:25
-
19:08
-
10:25
-
09:49
-
07:50
-
05:11
-
00:43
- 16 февраля 2021
-
21:56
-
20:32
-
20:05
-
18:49
-
13:31
- 15 февраля 2021
-
23:45
-
22:52
-
21:56
-
21:20
-
20:44
-
18:57
-
18:32
-
17:15
-
15:45
-
13:23
-
12:09
-
11:52
- 14 февраля 2021
-
13:24
-
12:27
- 13 февраля 2021
-
16:02
-
13:45