NAVI опустилась на вторую строчку в рейтинге HLTV, Team Spirit — впервые в топ-7

Российская команда Natus Vincere опустилась на вторую строчку рейтинга лучших команд мира по Counter-Strike: Global Offensive по версии HLTV.org.

Лидером зачёта вновь стал датский коллектив Astralis. На данный момент «рождённые побеждать» отстают от датчан на 55 очков. Ещё один российский коллектив, Team Spirit, поднялся на седьмое место с 16-й строчки. Это лучший результат в истории организации. До этого команда не занимала места выше 13-го.

Рейтинг лучших команд по версии HLTV. 22 февраля

1. Astralis (Дания) — 904

2. NAVI (Россия) — 849

3. Vitality (Франция) — 565

4. BIG (Германия) — 536

5. Liquid (США) — 446

6. Virtus.pro — 419

7. Team Spirit (Россия) — 343...

15. Gambit (Россия) — 255...

25. Nemiga (Беларусь) — 66

26. Winstrike (Россия) — 66