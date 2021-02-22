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NAVI опустилась на вторую строчку в рейтинге HLTV, Team Spirit — впервые в топ-7

NAVI опустилась на вторую строчку в рейтинге HLTV, Team Spirit — впервые в топ-7
Киберспорт / Counter-Strike: Global Offensive 0

Российская команда Natus Vincere опустилась на вторую строчку рейтинга лучших команд мира по Counter-Strike: Global Offensive по версии HLTV.org.

Лидером зачёта вновь стал датский коллектив Astralis. На данный момент «рождённые побеждать» отстают от датчан на 55 очков. Ещё один российский коллектив, Team Spirit, поднялся на седьмое место с 16-й строчки. Это лучший результат в истории организации. До этого команда не занимала места выше 13-го.

Рейтинг лучших команд по версии HLTV. 22 февраля

1. Astralis (Дания) — 904
2. NAVI (Россия) — 849
3. Vitality (Франция) — 565
4. BIG (Германия) — 536
5. Liquid (США) — 446
6. Virtus.pro — 419
7. Team Spirit (Россия) — 343...
15. Gambit (Россия) — 255...
25. Nemiga (Беларусь) — 66
26. Winstrike (Россия) — 66

Матч NAVI c Liquid собрал почти 600 тыс. зрителей и вошёл в топ-3 по количеству просмотров
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