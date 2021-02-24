Стали известны системные требования для ПК-версии Days Gone

В Steam появилась страничка Days Gone — бывшего эксклюзива PlayStation 4, который выйдет весной на ПК. Там же были опубликованы и системные требования. Они оказались приемлемыми.

Минимальные системные требования Days Gone

Процессор: Intel Core i5-2500K / AMD FX 6300

Intel Core i5-2500K / AMD FX 6300 Оперативная память: 8 Гб

8 Гб Жёсткий диск: 70 Гб

70 Гб Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 780 (3 Гб) / AMD Radeon R9 290 (4 Гб)

Рекомендуемые системные требования Days Gone

Процессор: Intel Core i7-4770K / Ryzen 5 1500X

Intel Core i7-4770K / Ryzen 5 1500X Оперативная память: 16 Гб

16 Гб Жёсткий диск: 70 Гб

70 Гб Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 Гб) / AMD Radeon RX 580 (8 Гб)

Days Gone — приключенческий боевик с элементами survival horror. Игра вышла на PS4 26 апреля 2019 года. Действия игры разворачиваются через два года после глобальной пандемии, которая уничтожила почти всё человечество, превратив часть населения во «фриков».