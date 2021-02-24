Стали известны системные требования для ПК-версии Days Gone
В Steam появилась страничка Days Gone — бывшего эксклюзива PlayStation 4, который выйдет весной на ПК. Там же были опубликованы и системные требования. Они оказались приемлемыми.
Минимальные системные требования Days Gone
- Процессор: Intel Core i5-2500K / AMD FX 6300
- Оперативная память: 8 Гб
- Жёсткий диск: 70 Гб
- Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 780 (3 Гб) / AMD Radeon R9 290 (4 Гб)
Рекомендуемые системные требования Days Gone
- Процессор: Intel Core i7-4770K / Ryzen 5 1500X
- Оперативная память: 16 Гб
- Жёсткий диск: 70 Гб
- Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 Гб) / AMD Radeon RX 580 (8 Гб)
Days Gone — приключенческий боевик с элементами survival horror. Игра вышла на PS4 26 апреля 2019 года. Действия игры разворачиваются через два года после глобальной пандемии, которая уничтожила почти всё человечество, превратив часть населения во «фриков».
Days Gone выйдет на ПК
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