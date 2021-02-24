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Политик обвинил ГТА в частых угонах автомобилей в США

Политик предложил запретить GTA — он считает, что в угонах автомобилей виновата игра
Киберспорт / Другие игры 0
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Американский политик Маркус Эванс обвинил GTA в частых угонах автомобилей в Чикаго. Он на полном серьёзе считает, что в этом виновата игра от Rockstar Games.

Политик заявил на пресс-конференции в понедельник, что собирается внести законопроект на рассмотрение, который бы запретил продажу GTA в штате из-за участившихся угонов автомобилей.

«GTA и другие жестокие игры проникли в сознание нашей молодежи и сделали угон машин нормальным явлением. Угон — это ненормально, и они должны прекратиться», — заявил политик.

На заявление политика ответил представитель Американской ассоциации производителей игр:

«Наша индустрия понимает и разделяет озабоченность властей тем, что происходит в Чикаго, но нет никаких доказательств связи между интерактивными развлечениями и насилием в реальном мире. Мы считаем, что решение этой сложной проблемы заключается в тщательном изучении факторов, которые приводят к такому поведению, а не в ошибочном приписывании вины видеоиграм, основанным исключительно на предположениях».

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