Компания Aftershock показала один из самых мощных ПК на планете стоимостью 1,7 млн рублей

Компания Aftershock собрала для одного австралийского геймера компьютер, стоимость которого составляет 30 тысяч австралийских долларов, или 1,7 млн рублей.

Геймер обратился к компании и сказал: «Эй, вот вам 30 тысяч долларов, соберите самый лучший компьютер, какой только сможете». Характеристики этого монстра поразят любого геймера.

Сборщики поставили в компьютер процессор AMD 3990X Threadripper, 128 Гб оперативной памяти, SSD-накопители Gigabyte Aorus Gen 4 с общим объёмом в 4 терабайта (это самые быстрые SSD-накопители на рынке) и две видеокарты ASUS ROG Strix GeForce RTX 3090.

А как насчёт RGB-подсветки? Как заметили журналисты с сайта Kotaku, в этом компьютере больше света, чем в торговом центре. Охлаждает всё это дело система жидкостного охлаждения. За корпус отвечает модифицированная модель Corsair 1000D. Представители компании говорят: «Потребовалось четыре человека, чтобы вынести этого зверя вниз по лестнице».

Фото: kotaku.com.au

Фото: kotaku.com.au

Фото: kotaku.com.au

Фото: kotaku.com.au

Фото: kotaku.com.au

Фото: kotaku.com.au

Фото: kotaku.com.au

Фото: kotaku.com.au