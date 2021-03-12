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Компания Aftershock показала один из самых мощных ПК на планете стоимостью 1,7 млн рублей

Компания Aftershock показала один из самых мощных ПК на планете стоимостью 1,7 млн рублей
Киберспорт 0
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Компания Aftershock собрала для одного австралийского геймера компьютер, стоимость которого составляет 30 тысяч австралийских долларов, или 1,7 млн рублей.

Геймер обратился к компании и сказал: «Эй, вот вам 30 тысяч долларов, соберите самый лучший компьютер, какой только сможете». Характеристики этого монстра поразят любого геймера.

Сборщики поставили в компьютер процессор AMD 3990X Threadripper, 128 Гб оперативной памяти, SSD-накопители Gigabyte Aorus Gen 4 с общим объёмом в 4 терабайта (это самые быстрые SSD-накопители на рынке) и две видеокарты ASUS ROG Strix GeForce RTX 3090.

А как насчёт RGB-подсветки? Как заметили журналисты с сайта Kotaku, в этом компьютере больше света, чем в торговом центре. Охлаждает всё это дело система жидкостного охлаждения. За корпус отвечает модифицированная модель Corsair 1000D. Представители компании говорят: «Потребовалось четыре человека, чтобы вынести этого зверя вниз по лестнице».

Фото: kotaku.com.au

Фото: kotaku.com.au

Фото: kotaku.com.au

Фото: kotaku.com.au

Фото: kotaku.com.au

Фото: kotaku.com.au

Фото: kotaku.com.au

Фото: kotaku.com.au

Фото: kotaku.com.au

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