Стала известна точная дата выхода новой карты в Among Us

Новая карта The Airship станет доступна в Among Us 31 марта 2021 года в рамках бесплатного обновления. Помимо новой карты, обновление добавит улучшенную систему отчётности и модерации и несколько новых бесплатных шляп в благодарность игрокам за их терпение.

Местом действия карты является дирижабль. На нём игроков ожидают новые задачи и испытания. Карта имеет более высокий уровень цвета и детализации. Её главная особенность заключается в том, что она имеет несколько уровней. Игрокам предстоит перемещаться на движущихся платформах и подниматься по лестницам, чтобы попасть из одного уровня карты в другой.

Видео опубликовано на YouTube-канале IGN.

Among Us — многопользовательская видеоигра на социальную дедукцию, разработанная компанией InnerSloth и выпущенная 15 июня 2018-го. Игра выполнена в космической тематике. В ней игроки случайным образом разделяются на две команды: члены экипажа и предатели.