Разработчики Among Us раскрыли подробности следующего обновления

В официальном «твиттере» Among Us появилась информация о следующем крупном патче. Разработчики из InnerSloth собираются улучшить уровень графики, добавить в игру лобби на 15 человек и новые цвета для персонажей.



Авторы не показали, каким будет новый визуальный стиль, и не стали вдаваться в детали касательно комнат для 15 игроков. Будут ли для них сделаны отдельные карты – не сообщается.

Ещё авторы обещали пофиксить множество старых багов. Дата выхода обновления неизвестна.

Among Us вышла в ноябре 2018 года, но приобрела популярность лишь спустя два года. Даже разработчики не ожидали, что их старый проект выстрелит. Внезапный успех пришёл благодаря стримерам с Twitch, которым просто понравилось играть в облегчённую версию «Мафии».