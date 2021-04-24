Актёр озвучки Александр Вилков: S.T.A.L.K.E.R. 2 хотят выпустить зимой 2021 года

Актёр, озвучивший Меченого, Бармена, генерала Воронина и других бойцов группировки «Долг» Александр Вилков, сообщил, что GSC Game World приступила к озвучиванию персонажей для S.T.A.L.K.E.R. 2 и планирует выпустить игру до конца текущего года.
«К озвучке только приступаю. Хотят к зиме», — сообщил он в «Инстаграме».
В конце марта студия начала поиск тестировщиков для работы над S.T.A.L.K.E.R. 2 и пообещала продемонстрировать полноценный геймплей из игры уже в скором времени. Ссылаясь на комьюнити-менеджера GSC Game World под ником Fenec, сайт Playground.ru сообщил, что набор тестировщиков ведётся только среди жителей Украины.
Ранее авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 показали внешний вид игровых фракций «Долг» и «Свобода», модели оружия (их будет около тридцати и каждая из них может быть кастомизирована) и внутренний редактор для создания персонажей.
S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет на Xbox Series и ПК. Причём для новой консоли Xbox игра станет стартовым консольным эксклюзивом и будет доступна по подписке Xbox Game Pass в день релиза.
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