Выпущен новый тизер с «самым опасным оружием» в S.T.A.L.K.E.R. 2

GSC Game World выпустила тизер S.T.A.L.K.E.R. 2 с демонстрацией «самого опасного» оружия игры.

На протяжении пяти минут под атмосферный трек игрокам показывают нож. Видимо, таким образом разработчики отметили первое апреля.

Ранее авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 показали оружие, костюмы фракций и редактор зубов NPC, которым пользуются разработчики. Ролик показали в рамках ивента ID Xbox. В ролике PR-менеджер GSC Game World Захар Бочаров показал внешний вид игровых фракций «Долг» и «Свобода», модели оружия (их будет около тридцати и каждая из них может быть кастомизирована) и внутренний редактор авторов игры для создания NPC.

S.T.A.L.K.E.R. 2 — постапокалиптический экшен от украинской студии GSC Game Worlds. 23 июля 2020 года на мероприятии Xbox Games Showcase разработчики представили первый трейлер игры, в котором показали новую аномалию. Ролик стал самым просматриваемым из всего шоу, опередив Halo Infinite.