Следующее обновление для Cyberpunk 2077 должно выйти летом

Пользователь Reddit с ником PricklyAssassin поделился на форуме информацией о возможной дате выхода следующего крупного обновления Cyberpunk 2077. Также реддитор рассказал, сколько будут стоить новые DLC и как много места дополнения могут занять на жёстком диске.



При помощи программы Epic Inspector, открывающей доступ к инструментам разработчика в Epic Games Store, PricklyAssassin нашёл детали будущего патча для Cyberpunk 2077. Судя по скриншоту с Reddit, выход обновления с рабочим названием content1 назначен на 10 июня. Игрокам придётся скачать 29.4 Гб новых файлов.



Кроме того, реддитор узнал цены на пару дополнений, которые указаны в программе как class1 и class 2. Оба DLC будут стоить по $9.99 (примерно 750 рублей) за каждый, но также их можно приобрести в составе Expansion Pass за $14.99 или 1125 рублей.

Ранее PricklyAssassin сливал в сеть названия всех будущих DLC:

Body Shops Expansion — 20 Гб

Fashion Forward — 20 Гб

Gangs of Night City — 20 Гб

Body of Chrome — 20 Гб

Rides of the Dark Future — 20 Гб

The Relic — 30 Гб

Neck Deep — 30 Гб

Night City Expansion — 30 Гб

CD Projekt RED не подтверждала правдивость информации о стоимости и размерах дополнений. Дата релиза пока что также не была объявлена. Когда реддитор в прошлый раз показал список дополнений, разработчики заявили, что он не соответствует действительности.