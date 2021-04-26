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Дата выхода следующего обновления для Cyberpunk 2077 просочилась в Сеть

Следующее обновление для Cyberpunk 2077 должно выйти летом
Киберспорт / Другие игры 0
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Пользователь Reddit с ником PricklyAssassin поделился на форуме информацией о возможной дате выхода следующего крупного обновления Cyberpunk 2077. Также реддитор рассказал, сколько будут стоить новые DLC и как много места дополнения могут занять на жёстком диске.

При помощи программы Epic Inspector, открывающей доступ к инструментам разработчика в Epic Games Store, PricklyAssassin нашёл детали будущего патча для Cyberpunk 2077. Судя по скриншоту с Reddit, выход обновления с рабочим названием content1 назначен на 10 июня. Игрокам придётся скачать 29.4 Гб новых файлов.

Кроме того, реддитор узнал цены на пару дополнений, которые указаны в программе как class1 и class 2. Оба DLC будут стоить по $9.99 (примерно 750 рублей) за каждый, но также их можно приобрести в составе Expansion Pass за $14.99 или 1125 рублей.

Ранее PricklyAssassin сливал в сеть названия всех будущих DLC:

  • Body Shops Expansion — 20 Гб
  • Fashion Forward — 20 Гб
  • Gangs of Night City — 20 Гб
  • Body of Chrome — 20 Гб
  • Rides of the Dark Future — 20 Гб
  • The Relic — 30 Гб
  • Neck Deep — 30 Гб
  • Night City Expansion — 30 Гб

CD Projekt RED не подтверждала правдивость информации о стоимости и размерах дополнений. Дата релиза пока что также не была объявлена. Когда реддитор в прошлый раз показал список дополнений, разработчики заявили, что он не соответствует действительности.

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