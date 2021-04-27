В Индонезии футболистам вынесли кубок под музыку из Dota 2

В «Твиттере» команды Secret опубликовали отрывок из церемонии награждения победителей турнира по футболу Menpora Cup в Индонезии. В момент появления кубка на сцене организаторы включили саундтрек из Dota 2. Мероприятие транслировали на местном канале Indosiar Live.

«SEA вновь одержали победу. Вчера во время награждения победителей чемпионата по футболу Menpora Cup в Индонезии включили саундтрек из Dota 2 Reborn. Достижение».

Один из пользователей отметил в комментариях, что это похоже на знак судьбы:



«Пора Индонезии стать чемпионом The International 10».



А другой комментатор пошутил про авторские права:



«Неплохо, теперь пусть кто-нибудь попросит Гейба подать на них жалобу за использование саундтрека».



Menpora Cup — предсезонный турнир для команд высшей футбольной лиги Индонезии. Кубок чемпиона получила «Персия Джакарта», которая обыграла «Персиб Бандунг» со счётом 4:1.