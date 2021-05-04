Презентацию видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti могут перенести

Согласно данным издания VideoCardz, компания NVIDIA может перенести презентацию видеокарт GeForce RTX 3080 Ti и RTX 3070 Ti на несколько недель. Изначально новые графические ускорители должны были представить 18 мая, теперь дата изменилась на 31 мая.



Обе видеокарты покажут в один день, но до магазинов они дойдут в разные сроки. GeForce RTX 3080 Ti может появиться на прилавках 2 июня, а RTX 3070 Ti станет доступна покупателям 9 июня.



Точные характеристики графических ускорителей ещё неизвестны. По заявлениям инсайдеров, GeForce RTX 3080 Ti получит 12 гигабайт видеопамяти GDDR6X и 10240 CUDA-ядер, а GeForce RTX 3070 Ti будет иметь на борту 8 гигабайт GDDR6X памяти и 6144 CUDA-ядер. Если информация подтвердится, то RTX 3080 Ti по мощности будет схожа со старшей моделью Geforce RTX 3090.