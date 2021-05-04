Презентацию видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti могут перенести

Согласно данным издания VideoCardz, компания NVIDIA может перенести презентацию видеокарт GeForce RTX 3080 Ti и RTX 3070 Ti на несколько недель. Изначально новые графические ускорители должны были представить 18 мая, теперь дата изменилась на 31 мая.
Обе видеокарты покажут в один день, но до магазинов они дойдут в разные сроки. GeForce RTX 3080 Ti может появиться на прилавках 2 июня, а RTX 3070 Ti станет доступна покупателям 9 июня.
Точные характеристики графических ускорителей ещё неизвестны. По заявлениям инсайдеров, GeForce RTX 3080 Ti получит 12 гигабайт видеопамяти GDDR6X и 10240 CUDA-ядер, а GeForce RTX 3070 Ti будет иметь на борту 8 гигабайт GDDR6X памяти и 6144 CUDA-ядер. Если информация подтвердится, то RTX 3080 Ti по мощности будет схожа со старшей моделью Geforce RTX 3090.
- 4 мая 2021
-
20:02
-
19:15
-
15:07
-
14:36
-
13:34
-
12:57
-
11:44
- 3 мая 2021
-
23:05
-
22:15
-
21:49
-
21:38
-
20:37
-
20:00
-
19:13
-
19:05
-
15:00
-
12:52
-
12:06
- 2 мая 2021
-
16:10
-
00:27
- 1 мая 2021
-
23:53
-
23:29
-
22:58
-
22:05
- 30 апреля 2021
-
22:13
-
21:52
-
21:44
-
21:05
-
18:09
-
17:36
-
16:24
-
15:47
-
15:26
-
13:21
-
12:31