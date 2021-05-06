Sony может выпустить новую версию PS5 в 2022 году

Тайваньский сайт DigiTimes рассказал о планах Sony выпустить новую версию PlayStation 5. По данным журналистов, обновлённая PS5 будет иметь на борту «частично модифицированный» 6-нанометровый процессор от AMD. В текущих партиях консолей установлен процессор на 7 нанометров. Неизвестно, как замена чипа может сказаться на производительности.



Видимо, таким образом Sony хочет хоть как-то справиться с дефицитом и удовлетворить спрос на PlayStation 5. В статье нет упоминания об изменении визуального дизайна приставки. Похоже, речь идёт только о технической составляющей. Ждать условную Slim-версию пока что не стоит.



Старт продаж новой ревизии PS5 намечен на второй-третий квартал 2022 года. По словам финансового директора Sony Хироки Тотоки, компания намерена продать больше консолей, чем во второй год существования PS4, даже если не сможет полностью побороть дефицит компонентов.