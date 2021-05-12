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В Among Us добавили возможность стримить на Twitch прямо из игры

В Among Us добавили возможность стримить на Twitch прямо из игры
Киберспорт / Другие игры 0

Разработчики из Innersloth выпустили новый патч для версии Among Us на мобильных устройствах. Обновление исправляет некоторые баги. Например, на телефонах под управлением Android персонажи больше не покрывают розовые пиксели.

Но главными нововведениями стали функция стриминга на Twitch прямо из приложения и возможность приглашать друзей в игру через Discord.

Авторы записали отдельный ролик о механике инвайтов через Discord-сервер.

Видео опубликовано на YouTube-канале Innersloth.

В последнем патче ещё не добавили изменённый дизайн скинов с новой цветовой палитрой, о которых создатели игры говорили ранее. Также разработчики обещали добавить более вместительные лобби, но студия до сих пор не назвала дату выхода следующего обновления.

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