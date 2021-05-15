Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Киберспорт / Новости /

NiP с device в составе проиграла 44-й команде мира. Но этот матч вызвал много споров

NiP с device в составе проиграла 44-й команде мира. Но этот матч вызвал много споров
Киберспорт / Counter-Strike: Global Offensive 0

Николай device Ридтц провёл свой дебютный матч за Ninjas in Pyjamas после перехода из Astralis. Его команде противостоял польский состав Anonymo Esports, находящийся на 44-м месте в мировом рейтинге по Counter-Strike: Global Offensive. В составе польского коллектива есть бывший игрок Virtus.pro Януш Snax Погожельский. Матч прошёл в рамках 1/8 финала турнира Flashpoint Season 3 и вызвал много споров.

По итогам трёх карт поляки победили со счётом 2-1, а шведский клуб Ninjas in Pyjamas раскритиковал организаторов турнира за лаги. По словам игроков NiP, они теряли до 40% пакетов, а владелец клуба Хишам Шахин назвал произошедшее позором и непрофессионализмом. «Этот турнир должен стать последним из серии RMR для Flashpoint», — сказал Хишам.

По мнению большинства зрителей, NiP просто оправдывают свои неудачи. Например, известный аналитик Ричард Льюис заметил, что CS:GO становится неиграбельной уже при потере 5% пакетов.

Ознакомиться с результатами турнира можно по этой ссылке. Отметим, что это поражение не лишило Ninjas in Pyjamas шансов успешно выступить на турнире. Они упали в нижнюю часть сетки, где встретятся с датской командой HYENAS. Их обидчики из Anonymo Esports сыграют в четвертьфинале верхней части сетки против европейской команды FPX Esports.

Запись матча NiP vs. Anonymo Esports:

Видео опубликовано на YouTube-канале WePlay CS:GO VODS.

Видео опубликовано на YouTube-канале WePlay CS:GO VODS.

Видео опубликовано на YouTube-канале WePlay CS:GO VODS.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021