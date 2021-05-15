NiP с device в составе проиграла 44-й команде мира. Но этот матч вызвал много споров

Николай device Ридтц провёл свой дебютный матч за Ninjas in Pyjamas после перехода из Astralis. Его команде противостоял польский состав Anonymo Esports, находящийся на 44-м месте в мировом рейтинге по Counter-Strike: Global Offensive. В составе польского коллектива есть бывший игрок Virtus.pro Януш Snax Погожельский. Матч прошёл в рамках 1/8 финала турнира Flashpoint Season 3 и вызвал много споров.

По итогам трёх карт поляки победили со счётом 2-1, а шведский клуб Ninjas in Pyjamas раскритиковал организаторов турнира за лаги. По словам игроков NiP, они теряли до 40% пакетов, а владелец клуба Хишам Шахин назвал произошедшее позором и непрофессионализмом. «Этот турнир должен стать последним из серии RMR для Flashpoint», — сказал Хишам.

По мнению большинства зрителей, NiP просто оправдывают свои неудачи. Например, известный аналитик Ричард Льюис заметил, что CS:GO становится неиграбельной уже при потере 5% пакетов.

Ознакомиться с результатами турнира можно по этой ссылке. Отметим, что это поражение не лишило Ninjas in Pyjamas шансов успешно выступить на турнире. Они упали в нижнюю часть сетки, где встретятся с датской командой HYENAS. Их обидчики из Anonymo Esports сыграют в четвертьфинале верхней части сетки против европейской команды FPX Esports.

Запись матча NiP vs. Anonymo Esports:

Видео опубликовано на YouTube-канале WePlay CS:GO VODS.

Видео опубликовано на YouTube-канале WePlay CS:GO VODS.

Видео опубликовано на YouTube-канале WePlay CS:GO VODS.