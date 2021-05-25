Microsoft может анонсировать пять новых ААА-игр в течение лета

Немецкое издание GameReactor со ссылкой на известного инсайдера под никнеймом Klobrille рассказало, что в течение лета Microsoft может анонсировать пять совершенно новых ААА-игр.
«В прошлом году на Xbox Games Showcase команда Xbox показала четыре новые ААА-игры, созданные их собственными студиями: Forza Motorsport, State of Decay 3, Avowed и, конечно же, Fable.
Говоря о нынешнем годе, я уже знаю о пяти совершенно новых AAA-играх, которые будут анонсированы этим летом. Некоторые из них более ожидаемы, чем другие. Играми занимаются Xbox Games Studios и Bethesda».
Инсайдер отметил, что планы компании могут измениться, но парень уверен, что на E3 точно покажут геймплей уже анонсированных игр. В течение лета есть вероятность на анонс таких проектов, как RPG про вампиров от студии Arkane под названием Omen и новый Wolfenstein от Machine Games.
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