Microsoft может анонсировать пять новых ААА-игр в течение лета

Немецкое издание GameReactor со ссылкой на известного инсайдера под никнеймом Klobrille рассказало, что в течение лета Microsoft может анонсировать пять совершенно новых ААА-игр.



«В прошлом году на Xbox Games Showcase команда Xbox показала четыре новые ААА-игры, созданные их собственными студиями: Forza Motorsport, State of Decay 3, Avowed и, конечно же, Fable.



Говоря о нынешнем годе, я уже знаю о пяти совершенно новых AAA-играх, которые будут анонсированы этим летом. Некоторые из них более ожидаемы, чем другие. Играми занимаются Xbox Games Studios и Bethesda».



Инсайдер отметил, что планы компании могут измениться, но парень уверен, что на E3 точно покажут геймплей уже анонсированных игр. В течение лета есть вероятность на анонс таких проектов, как RPG про вампиров от студии Arkane под названием Omen и новый Wolfenstein от Machine Games.