Категория джакузи-стримов на Twitch набрала 1,4 млн часов просмотра всего за 4 дня

21 мая Twitch добавил новую категорию для джакузи-стримов — Pools, Hot Tubes and Beaches. Спустя четыре дня новый раздел набрал 1,4 млн часов просмотра. По данным исследовательской фирмы Rainmaker и сайта StreamElements, трансляции в купальниках заняли 26 место среди всего контента на Twitch.



Самой успешной стримершей нового раздела считается Amouranth. Счётчик часов просмотра её прямых эфиров уже перевалил за 500 тыс.

Фото: https://dotesports.com/streaming/news/twitchs-new-hot-tub-category-posts-1-4-million-hours-watched-i

Новый раздел пока что не стал топовым на Twitch и по количеству просмотров находится среди таких игр, как Teamfight Tactics, Genshin Impact, PUBG и Overwatch. Лучше всего себя показывает категория Just Chatting — в этом разделе стримеры общаются с аудиторией в чате, смотрят видео и фильмы. За те же четыре дня зрители провели за этим разделом 32 млн часов.