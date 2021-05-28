Игроки Invictus Gaming по Dota 2 прилетели в Киев в защитных комбинезонах

Игроки китайской команды Invictus Gaming по Dota 2 прилетели в Киев для участия в WePlay AniMajor 2021. Участники состава вышли из самолёта в защитных комбинезонах, перчатках и с пластиковыми экранами на лицах.
Запись прилёта опубликована в официальном аккаунте WePlay в «Твиттере».
До прибытия в Киев саппорт Invictus Gaming Чан Oli Чон Киен написал в китайской социальной сети Weibo, что получил положительный результат теста на коронавирус. На данным момент пост уже удалён. Приехал ли Oli вместе с командой — неизвестно.
Invictus Gaming стартует на мейджоре со стадии Wild Card. Коллектив поборется с ASM.Gambit, Team Nigma, Team Secret, Execration и Vici.
WePlay AniMajor 2021 пройдёт со 2 по 13 июня в Киеве без присутствия зрителей. На турнире разыграют призовой фонд размером в $ 500 тыс. и 2700 очков DPC среди 18 лучших команд со всего мира.
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