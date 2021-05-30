Опять плохие русские? Сюжет Battlefield 6 может быть посвящён войне России с США

Известный инсайдер Том Хендерсон подкинул порцию слухов о новой части шутера Battlefield. По информации Тома, события Battlefield 6 будут происходить спустя некоторое время после окончания Battlefield 4 и расскажут историю противостояния России и США в третьей мировой войне.

Игрокам предстоит примерить на себя роль бойцов элитного отряда, работодателями которых выступают воющие сверхдержавы. У каждого члена подразделения будут своим умения. Что касается сетевых режимов, то количество игроков на серверах увеличится с 64 до 128.

Том является проверенным инсайдером, специализирующимся на сериях CoD и Battlefield. Он одним из первых раскрыл информацию о новой части Battlefield и неоднократно оказывался прав насчёт новых частей Call of Duty: Modern Warfare.

Релиз Battlefield 6 запланирован на осень текущего года, но точная дата выхода шутера до сих пор держится в секрете. Игра появится как на новых консолях, так и на консолях прошлого поколения. Полноценный анонс должен состояться на выставке E3 2021, которая пройдёт в онлайн-формате с 12 по 15 июня 2021 года.