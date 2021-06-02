Бразильский игрок по CS:GO Coldzera рассматривает возвращение в Южную Америку

Игрок команды FaZe Clan по CS:GO Марсело coldzera Давид объявил о том, что переведён в запас коллектива, в связи с чем, скорее всего, покинет состав, сообщает Cybersport.Metaratings.ru.
Важно отметить, что о переводе coldzera в запас многие представители организаций узнали задолго до официального объявления. Именно поэтому уже сейчас у бразильца есть несколько предложений, которые он рассматривает. Среди них есть и коллективы, представляющие его родную страну — Бразилию.
Игрок отмечает, что на данный момент не готов вести диалог с представителями европейских клубов. Coldzera выступает за FaZe с конца лета 2019 года. За это время он провёл в составе команды 127 матчей, из которых выиграл 64 игры.
Напомним, в 2016 году игрок победил на крупнейшем на тот момент турнире по CS:GO — ESL One Cologne — именно в составе бразильской команды SK.
- 2 июня 2021
-
15:51
-
15:15
-
13:52
-
13:46
-
13:00
-
12:31
- 1 июня 2021
-
19:27
-
16:00
-
15:27
-
14:23
-
14:08
-
12:22
-
00:08
- 31 мая 2021
-
23:40
-
22:56
-
22:52
-
21:34
-
20:03
-
19:12
-
18:12
-
17:38
-
15:36
-
13:53
-
12:38
-
01:06
-
00:11
- 30 мая 2021
-
23:32
-
21:29
-
11:34
-
01:54
-
01:11
- 29 мая 2021
-
23:37
-
22:06
- 28 мая 2021
-
23:31
-
23:03