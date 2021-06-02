Бразильский игрок по CS:GO Coldzera рассматривает возвращение в Южную Америку

Игрок команды FaZe Clan по CS:GO Марсело coldzera Давид объявил о том, что переведён в запас коллектива, в связи с чем, скорее всего, покинет состав, сообщает Cybersport.Metaratings.ru.



Важно отметить, что о переводе coldzera в запас многие представители организаций узнали задолго до официального объявления. Именно поэтому уже сейчас у бразильца есть несколько предложений, которые он рассматривает. Среди них есть и коллективы, представляющие его родную страну — Бразилию.



Игрок отмечает, что на данный момент не готов вести диалог с представителями европейских клубов. Coldzera выступает за FaZe с конца лета 2019 года. За это время он провёл в составе команды 127 матчей, из которых выиграл 64 игры.



Напомним, в 2016 году игрок победил на крупнейшем на тот момент турнире по CS:GO — ESL One Cologne — именно в составе бразильской команды SK.