Китайское интернет-кафе обокрали ради видеокарт — сумма ущерба составляет 569 тыс. рублей

Зарубежное издание Tom's Hardware ссылается на китайские СМИ, которые активно пишут об инциденте, произошедшем в интернет-кафе города Ханчжоу, где неизвестный украл видеокарты. По рекомендованной производителем цене каждая из шести украденных видеокарт стоила около 7 тысяч юаней, при этом владелец оценивает сумму ущерба в 50 тысяч юаней или 569 тысяч рублей.
Преступник, используя поддельное удостоверение личности, пришёл в интернет-кафе по поводу аренды зала. Он был в маске из-за пандемии, а владелец не попросил посетителя снять её, чтобы проверить, тот ли он за кого себя выдаёт. Мошенник сообщил, что скоро к нему присоединится друг и попросил принести мешок для мусора, чтобы отвлечь владельца. За это время вор умудрился вытащить видеокарты и скрыться. Остальную технику вор не тронул, поэтому предполагается, что кража была с целью перепродажи или майнинга.
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