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Инструкция: как бесплатно скачать шутер Control из Epic Games Store

В Epic Games Store бесплатно отдают Control
Артём Ращупкин
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В онлайн-магазине Epic Games Store началась бесплатная раздача шутера Control. Игру можно будет скачать в течение недели, до 17 июня.

Как бесплатно скачать Control

Зарегистрируйте учётную запись в магазине Epic Games. Затем нужно войти в аккаунт и включить двухфакторную аутентификацию. Для этого откройте настройки учётной записи и перейдите на вкладку «Пароль и безопасность». Внизу страницы под заголовком «Двухфакторная аутентификация» щёлкните на «Включить аутентификатор» или «Включить аутентификацию по почте».

Чтобы скачать Control, необходимо скачать и установить клиент Epic Games Store. После этого игру можно будет найти через поиск в разделе новостей или на главной странице в плашке «Бесплатные игры».

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