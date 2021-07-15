Взломанная Resident Evil Village работает лучше лицензионной. Capcom обещает патч

Один из редакторов Digital Foundry Ричард Ледбеттер сравнил работу «взломанной» версии Resident Evil Village с лицензионной, сообщает Еurogamer.
Он подтвердил, что «пиратская» версия шутера Capcom исправляет обе проблемы с производительностью игры.
Во «взломанной» версии нет микрозадержек при выстрелах во врагов, которые в лицензии достигают 130 мс, а также нет подтормаживаний в момент, когда появляются дочери леди Димитреску.
Хакер EMPRESS, которая взломала Village, считает, что микрозадержки происходили из-за дополнительной проверки механизмов защиты в Denuvo 11. По словам Ледбеттера, либо Denuvo действительно вызывает проблему, либо хакеры смогли оптимизировать игру Capcom лучше и быстрее, чем сама компания. Также эксперт высказал предположение, что в «пиратской» версии отсутствуют некоторые анимации во время сражений с дочерьми Димитреску, которые и могли вызывать одну из проблем.
По словам Ледбеттера, Capcom нужно извиниться перед игроками, выпустив патч, который привёл бы производительность лицензионной версии в соответствие со «взломанной».
В Capcom заверили, что работают над патчем для ПК-версии. Ранее для Resident Evil Village вышел неофициальный патч, устраняющий микрозадержки.
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