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Взломанная Resident Evil Village работает лучше лицензионной. Capcom обещает патч

Взломанная Resident Evil Village работает лучше лицензионной. Capcom обещает патч
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Один из редакторов Digital Foundry Ричард Ледбеттер сравнил работу «взломанной» версии Resident Evil Village с лицензионной, сообщает Еurogamer.

Он подтвердил, что «пиратская» версия шутера Capcom исправляет обе проблемы с производительностью игры.

Во «взломанной» версии нет микрозадержек при выстрелах во врагов, которые в лицензии достигают 130 мс, а также нет подтормаживаний в момент, когда появляются дочери леди Димитреску.

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Хакер EMPRESS, которая взломала Village, считает, что микрозадержки происходили из-за дополнительной проверки механизмов защиты в Denuvo 11. По словам Ледбеттера, либо Denuvo действительно вызывает проблему, либо хакеры смогли оптимизировать игру Capcom лучше и быстрее, чем сама компания. Также эксперт высказал предположение, что в «пиратской» версии отсутствуют некоторые анимации во время сражений с дочерьми Димитреску, которые и могли вызывать одну из проблем.

По словам Ледбеттера, Capcom нужно извиниться перед игроками, выпустив патч, который привёл бы производительность лицензионной версии в соответствие со «взломанной».

В Capcom заверили, что работают над патчем для ПК-версии. Ранее для Resident Evil Village вышел неофициальный патч, устраняющий микрозадержки.

Resident Evil Village — восьмая часть серии игр Resident Evil. Это survival horror, сюжет которого начинается спустя несколько лет после событий Resident Evil 7 Biohazard.
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