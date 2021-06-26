Исполнившая роль леди Димитреску актриса призналась, что боится играть в хорроры

Польская актриса и модель Хелена Манковская, подарившая свою внешность вампирше леди Димитреску из недавно вышедшей игры Resident Evil Village, призналась в интервью зарубежным журналистам из Dexerto, что никогда не запускала игры серии, потому что очень боится ужастиков.
Хелена Манковская и леди Димитреску
Фото: 9gag.com
«Никогда не играла персонажей из игр. Конечно, я слышала о Resident Evil раньше, но в подростковом возрасте любила такие игры, как Super Mario Bros., а мимо хорроров проходила мимо, так как боюсь ужасов», — призналась она.
Но Хелена, тем не менее, решилась поиграть в Resident Evil Village. Правда, позвала своего брата Яцека, чтобы он её поддержал в этом:
«Самым захватывающим моментом для меня было увидеть всех персонажей игры, потому что я изображала леди Ди как мать, а не вампира. Не ожидала, что эта роль будет такой эмоциональной для меня».
Хелена Манковская
Фото: helenamankowska.com
Когда её спросили, каково это — в одночасье стать иконой, то она растерялась:
«Всё ещё не знаю. Думаю об этом. Когда люди называют её [леди Димитреску] иконой, мне кажется, они говорят о ком-то другом. Конечно, я очень счастлива быть частью такого прекрасного сообщества. И я получаю от игроков много положительных сообщений. Это самое главное».
Она даже попросила игроков помочь ей создать татуировку в честь леди Ди.
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