Valve представила портативную консоль Steam Deck

15 июля компания Valve на официальном сайте представила Steam Deck – портативную игровую консоль, способную запускать любые игры из библиотеки Steam.
Характеристики Steam Deck:
• 4-ядерный, 8-поточный процессор на архитектуре AMD Zen 2 мощностью 2,4-3,5 ГГц.
• Видеочип на архитектуре RNDA 2 мощность 1,0-1,6 ГГц.
• 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5.
• Гироскоп.
• Работа от одного заряда аккумулятора от 2 до 8 часов игры.
• Полная совместимость с играми из Steam.
• Будут модели с 64 ГБ памяти eMMC, 256 ГБ памяти nVme SSD и 512 ГБ памяти nVme SSD.
• Можно расширять память с помощью карт MicroSD.
• Deck весит около 669 грамм.
Библиотека у Steam Deck — общая со Steam для ПК. Достаточно войти в свой аккаунт, чтобы получить доступ ко всем купленным играм и привычным функциям, таким как список друзей, чаты, магазин и облачные сохранения.
Steam Deck официально называют не игровой консолью, а «многофункциональным портативным игровым компьютером». При желании на устройство можно установить Windows и любые сторонние программы.
- 15 июля 2021
-
21:33
-
19:17
-
18:58
-
18:42
-
18:26
-
17:05
-
16:49
-
16:05
-
15:42
-
14:59
-
12:43
- 14 июля 2021
-
19:13
-
18:40
-
17:35
-
11:24
-
00:37
- 13 июля 2021
-
16:30
-
15:51
-
14:25
-
12:55
- 12 июля 2021
-
23:59
-
23:44
-
23:18
-
23:09
-
22:53
-
22:08
-
21:49
-
21:14
-
19:26
-
18:42
- 11 июля 2021
-
23:31
-
23:10
-
21:08
-
19:40
-
10:49