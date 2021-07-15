Valve представила портативную консоль Steam Deck

15 июля компания Valve на официальном сайте представила Steam Deck – портативную игровую консоль, способную запускать любые игры из библиотеки Steam.

Характеристики Steam Deck:



• 4-ядерный, 8-поточный процессор на архитектуре AMD Zen 2 мощностью 2,4-3,5 ГГц.

• Видеочип на архитектуре RNDA 2 мощность 1,0-1,6 ГГц.

• 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5.

• Гироскоп.

• Работа от одного заряда аккумулятора от 2 до 8 часов игры.

• Полная совместимость с играми из Steam.

• Будут модели с 64 ГБ памяти eMMC, 256 ГБ памяти nVme SSD и 512 ГБ памяти nVme SSD.

• Можно расширять память с помощью карт MicroSD.

• Deck весит около 669 грамм.

Библиотека у Steam Deck — общая со Steam для ПК. Достаточно войти в свой аккаунт, чтобы получить доступ ко всем купленным играм и привычным функциям, таким как список друзей, чаты, магазин и облачные сохранения.



Steam Deck официально называют не игровой консолью, а «многофункциональным портативным игровым компьютером». При желании на устройство можно установить Windows и любые сторонние программы.