Ford представил машину из игры Rocket League на Чикагском автосалоне

На Чикагском автосалоне показали Ford F-150 Rocket League Edition — реальную полноразмерную версию виртуального автомобиля из игры.

В феврале Ford объявил о партнёрстве с производителем видеоигр Psyonix для разработки версии пикапа F-150 для игры Rocket League. А теперь автомобиль из игры впервые воплощён в жизнь. Ford построил полноразмерную версию F-150 Rocket League Edition просто для удовольствия, поскольку она не будет выпускаться для клиентов.

Фото можно посмотреть на странице Ford Motor Company в «Твиттере».

F-150 Rocket League Edition стал доступен для покупки в игре в феврале, когда Ford также спонсировал турнир Winter Majors Championship Series Rocket League Championship и Ford + Rocket League Freestyle Invitational — соревнование по стилю вождения, в котором победитель получал бесплатный F-150 2021 года.