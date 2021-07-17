Анонсирована фигурка Леди Димитреску из Resident Evil Village — её можно раздеть

17 июля была представлена статуэтка вампирши Леди Димитреску из Resident Evil Village. Её разработают компании Harem Studio и River Studio. Ключевой особенностью фигурки станет её оформление. При желании владычицу замка можно раздеть догола.

Фигурка создана в масштабе 1 к 4. Её размер составляет 71 см в высоту и 52 см в ширину. Она выполнена в сидячей форме с вальяжно выпущенными когтями. В комплекте также будет идти съёмная рука — в ней Димитреску держит бокал с вином. Под основанием кресла есть LED-подсветка. Одежда вампирши выполнена из шёлка.

Поставки фигурки начнутся в период с декабря 2021 года до марта 2022-го. Тираж будет ограничен — всего 199 экземпляров. Общая стоимость составит 716 долларов, то есть примерно 53 тысячи рублей.

Леди Димитреску — один из ключевых антагонистов Resident Evil Village. Вампирша живёт в замке с тремя дочерьми, которые тоже не против попить крови главного героя. Димитреску стала одним из самых любимых персонажей фанатов, с ней часто выходят мемы, модификации и другой тематический контент.