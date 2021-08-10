Легендарный футболист «ПСЖ» появится в «Героях FUT» FIFA 22
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Футбольный клуб «ПСЖ» и Electronic Arts анонсировали карточку футболиста Давида Жинолы, который играл за парижский клуб с 1992 по 1995 год. Он появится в числе «Героев FUT» и будет представлять французскую Лигу 1.
Давид «Великолепный» Жинола.
Фото: EA Sports
При этом у Жинолы была насыщенная карьера и в английском чемпионате: в 1995 году он перешёл в «Ньюкасл», где играл два сезона, а после провёл более сотни матчей за «Тоттенхэм». Отыграв за «Астон Виллу», он завершил карьеру в «Эвертоне».
Остальных футболистов из списка «Героев» можно увидеть здесь:
«Герои FUT» — это новые версии карточек, которые EA добавит в FIFA 22. У них будет особая сыгранность с представителями той же лиги и футболистами одной национальности.
FIFA 22 выйдет 1 октября. Игра будет доступна на ПК, PlayStation 4 и Xbox One, а улучшенная версия с системой HyperMotion — на PS5 и Xbox Series.
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