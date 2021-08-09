Что известно о FIFA 22. Актуальный гид

Чтобы было проще ориентироваться, вот навигация по материалу:
- Дата выхода FIFA 22 и платформы
- Цена изданий FIFA 22
- Трейлер FIFA 22
- Скриншоты
- Кто на обложке
- Что за новая технология HyperMotion и почему её не будет на ПК
- Будет ли РПЛ в FIFA 22? Что с лигами?
- Каких клубов не будет?
- Как будет выглядеть меню?
- Что нового?
- Как изменится режим карьеры в FIFA 22?
- Кого добавят в Ultimate ICONs?
- Женская революция
- Системные требования FIFA 22 для ПК
Дата выхода FIFA 22 и платформы
Официальный релиз FIFA 22 состоится 1 октября. Игра выйдет на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series, Xbone One, ПК, Nintendo Switch и в облачном сервисе Google Stadia.
С демо-версией получилось сложно. Electronic Arts разочаровалась в бета-тестерах, которые начали сливать скриншоты из игры, и свернула тест. Поэтому и дата выхода демки неизвестна, а возможно, её и не будет вовсе.
Из легальных способов поиграть раньше всех — подписка EA Play, которая позволит сыграть 10 часов в раннем доступе. Плюс можно приобрети Ultimate Edition-издание и играть уже 27 сентября, за 4 дня до мирового релиза.
Цена изданий FIFA 22
Если вы играете на PS4:
- Стандартное издание — 4 899 рублей
- Издание Ultimate — 7 499 рублей (либо 10% скидка с EA Play — 6 749 рублей)
Если вы играете на PS5:
- Стандартное издание — 5 499 рублей
- Издание Ultimate — 7 499 рублей (либо 10% скидка с EA Play — 6 749 рублей)
Если вы играете на Xbox One или Xbox Series X|S:
- Стандартное издание — 59,99 долларов (или 53,99 с EA Access)
- Издание Ultimate — 99,99 долларов (или 89,99 с EA Access)
Важно: для или Xbox Series X|S по предзаказу доступно только Ultimate-издание.
Если вы играете на ПК, предзаказ доступен в Steam и Origin:
- Стандартное издание — 3 499 рублей
- Издание Ultimate — 4 499 рублей
Как отличаются издания:
Стандартное издание:
- Килиан Мбаппе в аренду
- Посол FUT на выбор в аренду
- Воспитанник клуба в режиме карьеры
- Игрок 1-й команды недели
В Ultimate в дополнение к бонусам Стандартного издания:
- Можно получить игрока версии Герой FUT с 1 декабря (краткосрочное предложение)
- Игрок версии «Обратите внимание»
- Возможность играть на 4 дня раньше мирового релиза
- Право на использование двойной версии — бесплатное улучшение до версии консолей нового поколения
- 4 600 FIFA Points
Трейлер FIFA 22
Официальный трейлер-анонс — канал EA Sports FIFA
Скриншоты
Кто на обложке
Второй сезон лицо FIFA — Килиан Мбаппе. 22-летний форвард «ПСЖ» — главная молодая футбольная звезда. А Electronic Arts взяла курс на «омоложение» обложек, тем более Месси и Роналду были завязаны на PES из-за эксклюзивных контрактов «Барселоны» и «Ювентуса».
Килиан Мбаппе и обложка Ultimate Edition
Плюс EA явно держала в уме Евро-2020 и перспективы сборной Франции на турнире. Начав бодро, французы споткнулись уже в 1/8-финала, причём Мбаппе не забил решающий пенальти. Теперь надежда, что Килиан проявит себя с «ПСЖ» в Лиге чемпионов.
Впрочем, EA Sports явно держит в уме Эрлинга Холанда и ждёт, когда тот перейдёт в один из больших клубов (и молятся, чтобы эта команда не была «подписана» Konami).
Что за новая технология HyperMotion и почему её не будет на ПК
Главное улучшение, которое обещает FIFA 22 — технология HyperMotion. Разработчики обещают новый уровень анимаций и влияние искусственного интеллекта. EA использовала машинное обучение для анализа 8,7 млн кадров захвата движений реальных игроков.
Видео канала EA Sports FIFA.
Однако технология будет работать только на PS5 и Xbox SX|S. Компания Electronic Arts объяснила это решение большим количеством игроков со слабыми компьютерами: «Внедрение технологии HyperMotion в версию для ПК привело бы к серьёзному повышению минимальных системных требований — как следствие, множество игроков не смогли бы запустить игру. Это имело бы существенные последствия для нашего сообщества на ПК, которое ежегодно наслаждается FIFA — многие отказались бы от игры или были бы вынуждены модернизировать свои компьютеры».
Будет ли РПЛ в FIFA 22? Что с лигами?
Каждый год один ответ: нет, чемпионата России снова не будет в FIFA. У РПЛ продолжает действовать контракт с Konami, поэтому наши клубы надо искать в eFootball. В Electronic Arts не видят смысла бороться за права на малопопулярную лигу даже в Европе. Результаты российских клубов в еврокубках, к сожалению, тоже не способствуют продвижению на мировой рынок.
Из новых лиг: по слухам (на основании найденных кодов), в FIFA 22 добавят пятый дивизион Англии и чемпионаты Венгрии, Кипра и Колумбии.
Каких клубов не будет?
Алексей Миранчук в FIFA 22 будет играть за клуб «Бергамо Кальчо», поскольку «Аталанта» стала эксклюзивом eFootball (экс-PES). У команды будет похожая чёрно-синяя форма и вымышленная эмблема.
Алексей Миранчук (второй слева) показывает на человека, который не сможет в FIFA 22 играть за «Аталанту».
Фото: Konami
«Дублёры» будут представлять и римских заклятых друзей «Лацио» и «Рому». Первых заменит некий ФК «Латиум», а с «Ромой» получилось схитрить — клуб заменили на «Roma FC», то есть ФК «Рим».
Несмотря на слухи, соглашение Konami и «Ювентуса» действует последний сезон. Поэтому Роналду снова придётся играть за «Пьемонте Кальчо». Зато «Наполи» будет в FIFA 22 — их договор с eFootball действует со следующего года.
Как будет выглядеть меню?
Принципиальных изменений ждать не стоит.
Что нового?
Будет развита статистика после матчей: появятся тепловые карты и показатель xG.
Кроме того, будут доступны новые расстановки для команд: популярная 5-4-1 («ромб»), 3-5-1-1 и 5-2-3.
В режиме Ultimate Team появятся дополнительные особые карточки футболистов — «Герои FUT» (Heroes). Это особые версии известных игроков недавнего прошлого, у которых были памятные моменты в карьере. Пока кажется, что «Герои» — это попытка дополнить список легенд чуть менее великими футболистами.
Разработчики обещают для этих футболистов особо развитую сыгранность в лиге, где он творил своё геройство. Например, в списке есть Уле-Гуннар Сульшер — ему в заслугу ставят статус суперзапасного «Манчестер Юнайтед» и победный гол в финале Лиги чемпионов-1999. Поэтому Сульшер будет в зелёной связке с любым игроком английской Премьер-лиги.
Список «Героев» будет дополняться. В него уже попал известный в прошлом российский футболист Александр Мостовой (как герой «Сельты» и Примеры). Кроме того: Марио Гомес, Тим Кэхилл, Хорхе Кампос, Диего Милито, Фернандо Морьентес, Сами Аль-Джабир, Робби Кин, Абеди Пеле, Клинт Демпси, Ларс Риккен и Уле-Гуннар Сульшер.
Все «Герои» имеют анонсирующие постеры, которые чаще всего отсылают к прозвищу футболиста. У Мостового — Царь, Гомес — Тореро, Кэхилл — Боксёр. Вот все постеры на текущий момент:
Как изменится режим карьеры в FIFA 22?
В карьере футболиста будет больше возможности следить за показателями. И особо важной становится система развития навыков Player Growth. Обновится система развития навыков и перков. Их будет четыре типа. Среди них есть атакующие, защитные и вратарские перки.
Наконец-то хоть какой-то смысл появится у влияния на атмосферу в раздевалке. Плюс будут добавлены новые послематчевые анимации и активности. Можно будет вдоволь напраздноваться с болельщиками.
Если играть за менеджера, появится возможность создать собственный футбольный клуб. В том числе, кастомизировать один из предложенных стадионов.
В меню поиска игроков появится фильтр «Истекающие контракты» — это парни, которых можно будет выцепить подешевле, иначе они уйдут бесплатно.
Кого добавят в Ultimate ICONs?
В Серии А появятся легендарный защитник «Милана» Кафу и форвард «Удинезе» Антонио Ди Натале. По неподтверждённой информации, в число Икон войдут Уэйн Руни, Робин ван Перси, Икер Касильяс и Альфредо ди Стефано.
Женская революция
В FIFA 22 будет сразу два исторических события. Первое — в число комментаторов попала Алекс Скотт, британская телеведущая и футболистка «Арсенала».
Второе — женщины и мужчины смогут играть в одном матче в режиме Pro Clubs. Развивать футболистку поможет улучшенный редактор, механика развития навыков Player Growth и система Player Archetypes — для более детальной настройки позиции и роли на поле.
Футболистка Лиза Керр играет вместе с мужчинами.
Фото: EA Sports FIFA esports
Системные требования FIFA 22 для ПК
Системные требования для ПК представлены на странице игры в Steam.
Минимальные:
Требуются 64-разрядные процессор и операционная система
ОС: Windows 10 — 64-Bit
Процессор: Intel Core i3-6100 @ 3.7GHz or AMD Athlon X4 880K @4GHz
Оперативная память: 8 GB ОЗУ
Видеокарта: NVIDIA GTX 660 2GB or AMD Radeon HD 7850 2GB
Место на диске: 50 GB
Рекомендуемые:
Требуются 64-разрядные процессор и операционная система
ОС: Windows 10 — 64-Bit
Процессор: Intel i5-3550 @ 3.40GHz or AMD FX 8150 @ 3.6GHz
Оперативная память: 8 GB ОЗУ
Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 670 or AMD Radeon R9 270X
Сеть: Широкополосное подключение к интернету
Место на диске: 50 GB
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