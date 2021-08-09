Что известно о FIFA 22. Актуальный гид

Вся информация о футбольном симуляторе от Electronic Arts: система HyperMotion (но не для ПК), «Герои» и большие изменения в карьере.

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Дата выхода FIFA 22 и платформы

Официальный релиз FIFA 22 состоится 1 октября. Игра выйдет на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series, Xbone One, ПК, Nintendo Switch и в облачном сервисе Google Stadia.

С демо-версией получилось сложно. Electronic Arts разочаровалась в бета-тестерах, которые начали сливать скриншоты из игры, и свернула тест. Поэтому и дата выхода демки неизвестна, а возможно, её и не будет вовсе.

Из легальных способов поиграть раньше всех — подписка EA Play, которая позволит сыграть 10 часов в раннем доступе. Плюс можно приобрети Ultimate Edition-издание и играть уже 27 сентября, за 4 дня до мирового релиза.

Цена изданий FIFA 22

Если вы играете на PS4:

Стандартное издание — 4 899 рублей

Издание Ultimate — 7 499 рублей (либо 10% скидка с EA Play — 6 749 рублей)

Если вы играете на PS5:

Стандартное издание — 5 499 рублей

Издание Ultimate — 7 499 рублей (либо 10% скидка с EA Play — 6 749 рублей)

Если вы играете на Xbox One или Xbox Series X|S:

Стандартное издание — 59,99 долларов (или 53,99 с EA Access)

Издание Ultimate — 99,99 долларов (или 89,99 с EA Access)

Важно: для или Xbox Series X|S по предзаказу доступно только Ultimate-издание.



Если вы играете на ПК, предзаказ доступен в Steam и Origin:

Стандартное издание — 3 499 рублей

Издание Ultimate — 4 499 рублей

Как отличаются издания:

Стандартное издание:

Килиан Мбаппе в аренду

Посол FUT на выбор в аренду

Воспитанник клуба в режиме карьеры

Игрок 1-й команды недели

В Ultimate в дополнение к бонусам Стандартного издания:

Можно получить игрока версии Герой FUT с 1 декабря (краткосрочное предложение)

Игрок версии «Обратите внимание»

Возможность играть на 4 дня раньше мирового релиза

Право на использование двойной версии — бесплатное улучшение до версии консолей нового поколения

4 600 FIFA Points

Трейлер FIFA 22

Официальный трейлер-анонс — канал EA Sports FIFA

Скриншоты

Кто на обложке

Второй сезон лицо FIFA — Килиан Мбаппе. 22-летний форвард «ПСЖ» — главная молодая футбольная звезда. А Electronic Arts взяла курс на «омоложение» обложек, тем более Месси и Роналду были завязаны на PES из-за эксклюзивных контрактов «Барселоны» и «Ювентуса».

Килиан Мбаппе и обложка Ultimate Edition

Плюс EA явно держала в уме Евро-2020 и перспективы сборной Франции на турнире. Начав бодро, французы споткнулись уже в 1/8-финала, причём Мбаппе не забил решающий пенальти. Теперь надежда, что Килиан проявит себя с «ПСЖ» в Лиге чемпионов.

Впрочем, EA Sports явно держит в уме Эрлинга Холанда и ждёт, когда тот перейдёт в один из больших клубов (и молятся, чтобы эта команда не была «подписана» Konami).

Что за новая технология HyperMotion и почему её не будет на ПК

Главное улучшение, которое обещает FIFA 22 — технология HyperMotion. Разработчики обещают новый уровень анимаций и влияние искусственного интеллекта. EA использовала машинное обучение для анализа 8,7 млн кадров захвата движений реальных игроков.

Видео канала EA Sports FIFA.

Однако технология будет работать только на PS5 и Xbox SX|S. Компания Electronic Arts объяснила это решение большим количеством игроков со слабыми компьютерами: «Внедрение технологии HyperMotion в версию для ПК привело бы к серьёзному повышению минимальных системных требований — как следствие, множество игроков не смогли бы запустить игру. Это имело бы существенные последствия для нашего сообщества на ПК, которое ежегодно наслаждается FIFA — многие отказались бы от игры или были бы вынуждены модернизировать свои компьютеры».

Будет ли РПЛ в FIFA 22? Что с лигами?

Каждый год один ответ: нет, чемпионата России снова не будет в FIFA. У РПЛ продолжает действовать контракт с Konami, поэтому наши клубы надо искать в eFootball. В Electronic Arts не видят смысла бороться за права на малопопулярную лигу даже в Европе. Результаты российских клубов в еврокубках, к сожалению, тоже не способствуют продвижению на мировой рынок.

Из новых лиг: по слухам (на основании найденных кодов), в FIFA 22 добавят пятый дивизион Англии и чемпионаты Венгрии, Кипра и Колумбии.

Каких клубов не будет?

Алексей Миранчук в FIFA 22 будет играть за клуб «Бергамо Кальчо», поскольку «Аталанта» стала эксклюзивом eFootball (экс-PES). У команды будет похожая чёрно-синяя форма и вымышленная эмблема.

Алексей Миранчук (второй слева) показывает на человека, который не сможет в FIFA 22 играть за «Аталанту». Фото: Konami

«Дублёры» будут представлять и римских заклятых друзей «Лацио» и «Рому». Первых заменит некий ФК «Латиум», а с «Ромой» получилось схитрить — клуб заменили на «Roma FC», то есть ФК «Рим».

Несмотря на слухи, соглашение Konami и «Ювентуса» действует последний сезон. Поэтому Роналду снова придётся играть за «Пьемонте Кальчо». Зато «Наполи» будет в FIFA 22 — их договор с eFootball действует со следующего года.

Как будет выглядеть меню?

Принципиальных изменений ждать не стоит.

Что нового?

Будет развита статистика после матчей: появятся тепловые карты и показатель xG.

Что такое xG? Expected goals – ожидаемые голы. Система анализирует качество голевых моментов и коэффициент опасности удара – от 0 до 1. При оценке используются большие данные, собранные на основе миллионов других матчей. Соответственно статистика постоянно обновляется.

Кроме того, будут доступны новые расстановки для команд: популярная 5-4-1 («ромб»), 3-5-1-1 и 5-2-3.

В режиме Ultimate Team появятся дополнительные особые карточки футболистов — «Герои FUT» (Heroes). Это особые версии известных игроков недавнего прошлого, у которых были памятные моменты в карьере. Пока кажется, что «Герои» — это попытка дополнить список легенд чуть менее великими футболистами.

Разработчики обещают для этих футболистов особо развитую сыгранность в лиге, где он творил своё геройство. Например, в списке есть Уле-Гуннар Сульшер — ему в заслугу ставят статус суперзапасного «Манчестер Юнайтед» и победный гол в финале Лиги чемпионов-1999. Поэтому Сульшер будет в зелёной связке с любым игроком английской Премьер-лиги.

Список «Героев» будет дополняться. В него уже попал известный в прошлом российский футболист Александр Мостовой (как герой «Сельты» и Примеры). Кроме того: Марио Гомес, Тим Кэхилл, Хорхе Кампос, Диего Милито, Фернандо Морьентес, Сами Аль-Джабир, Робби Кин, Абеди Пеле, Клинт Демпси, Ларс Риккен и Уле-Гуннар Сульшер.

Все «Герои» имеют анонсирующие постеры, которые чаще всего отсылают к прозвищу футболиста. У Мостового — Царь, Гомес — Тореро, Кэхилл — Боксёр. Вот все постеры на текущий момент:

Как изменится режим карьеры в FIFA 22?

В карьере футболиста будет больше возможности следить за показателями. И особо важной становится система развития навыков Player Growth. Обновится система развития навыков и перков. Их будет четыре типа. Среди них есть атакующие, защитные и вратарские перки.

Наконец-то хоть какой-то смысл появится у влияния на атмосферу в раздевалке. Плюс будут добавлены новые послематчевые анимации и активности. Можно будет вдоволь напраздноваться с болельщиками.

Если играть за менеджера, появится возможность создать собственный футбольный клуб. В том числе, кастомизировать один из предложенных стадионов.

В меню поиска игроков появится фильтр «Истекающие контракты» — это парни, которых можно будет выцепить подешевле, иначе они уйдут бесплатно.

Кого добавят в Ultimate ICONs?

В Серии А появятся легендарный защитник «Милана» Кафу и форвард «Удинезе» Антонио Ди Натале. По неподтверждённой информации, в число Икон войдут Уэйн Руни, Робин ван Перси, Икер Касильяс и Альфредо ди Стефано.

Женская революция

В FIFA 22 будет сразу два исторических события. Первое — в число комментаторов попала Алекс Скотт, британская телеведущая и футболистка «Арсенала».

Второе — женщины и мужчины смогут играть в одном матче в режиме Pro Clubs. Развивать футболистку поможет улучшенный редактор, механика развития навыков Player Growth и система Player Archetypes — для более детальной настройки позиции и роли на поле.

Футболистка Лиза Керр играет вместе с мужчинами. Фото: EA Sports FIFA esports

Системные требования FIFA 22 для ПК

Системные требования для ПК представлены на странице игры в Steam.

Минимальные:

Требуются 64-разрядные процессор и операционная система

ОС: Windows 10 — 64-Bit

Процессор: Intel Core i3-6100 @ 3.7GHz or AMD Athlon X4 880K @4GHz

Оперативная память: 8 GB ОЗУ

Видеокарта: NVIDIA GTX 660 2GB or AMD Radeon HD 7850 2GB

Место на диске: 50 GB

Рекомендуемые:

Требуются 64-разрядные процессор и операционная система

ОС: Windows 10 — 64-Bit

Процессор: Intel i5-3550 @ 3.40GHz or AMD FX 8150 @ 3.6GHz

Оперативная память: 8 GB ОЗУ

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 670 or AMD Radeon R9 270X

Сеть: Широкополосное подключение к интернету

Место на диске: 50 GB

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