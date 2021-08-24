Новый геймплей Dying Light 2: полёты на планере и верёвке, боевая система и фракции

Польская студия Techland показала геймплей Dying Light 2 на презентации Xbox на gamescom 2021. В трейлере главный герой Эйден использует обновлённый крюк-кошку для передвижения по местности, а также летает на планере и лихо бегает по стенам.

Techland также показала фракции, которые встретятся игроку в Dying Light 2. Помимо военных и обычных гражданских, в экшене будут экзотические бандиты, которые одеваются в чёрные костюмы и носят на лицах маски чумных докторов. Их цели и мировоззрение неизвестны. Судя по монологу главного героя, к некоторым группировкам предстоит присоединиться.

Dying Light 2 выйдет 7 декабря 2021 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S. Обладатели видеокарт NVIDIA RTX смогут включить рейтрейсинг и DLSS.