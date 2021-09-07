Официально: Alan Wake получит ремастер — дата выхода и первые детали

После череды утечек Remedy анонсировала ремастера оригинальной Alan Wake. Официально выход ожидается осенью, хотя в слухах фигурировала точная дата — 5 октября.

Пока разработчики не торопятся раскрывать детали проекта, но уже обещают:

поддержку 4К

улучшенную графику

возможность включить комментарии постановщика

оба сюжетных дополнения — «Сигнал» и «Писатель»

Среди прочего команда обещает полностью обновить модель главного героя и кинематографические ролики, а часть технических нововведений стала и вовсе возможна только благодаря консолям нового поколения.

Издателем выступает Epic Games, что косвенно подтверждает слухи о создании прямого продолжения игры. Благодаря ремастеру Alan Wake впервые дебютирует на PlayStation — проект создают для PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и ПК. Вероятно, сиквел также выйдет на всех платформах.

Постер обновлённой версии

Alan Wake вышла в мае 2010 года в качестве эксклюзива Xbox 360, однако из-за неудачной рекламы и соседства с Red Dead Redemption от Rockstar стартовые продажи триллера оказались невысокими. Издатель в лице Microsoft был недоволен результатами, из-за чего запланированный сиквел отменили.