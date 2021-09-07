Официально: Alan Wake получит ремастер — дата выхода и первые детали

После череды утечек Remedy анонсировала ремастера оригинальной Alan Wake. Официально выход ожидается осенью, хотя в слухах фигурировала точная дата — 5 октября.
Пока разработчики не торопятся раскрывать детали проекта, но уже обещают:
- поддержку 4К
- улучшенную графику
- возможность включить комментарии постановщика
- оба сюжетных дополнения — «Сигнал» и «Писатель»
Среди прочего команда обещает полностью обновить модель главного героя и кинематографические ролики, а часть технических нововведений стала и вовсе возможна только благодаря консолям нового поколения.
Издателем выступает Epic Games, что косвенно подтверждает слухи о создании прямого продолжения игры. Благодаря ремастеру Alan Wake впервые дебютирует на PlayStation — проект создают для PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и ПК. Вероятно, сиквел также выйдет на всех платформах.
Постер обновлённой версии
Alan Wake вышла в мае 2010 года в качестве эксклюзива Xbox 360, однако из-за неудачной рекламы и соседства с Red Dead Redemption от Rockstar стартовые продажи триллера оказались невысокими. Издатель в лице Microsoft был недоволен результатами, из-за чего запланированный сиквел отменили.
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