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Утечка: ремастер Alan Wake выйдет уже 5 октября на PlayStation и Xbox

Утечка: ремастер Alan Wake выйдет уже 5 октября на PlayStation и Xbox
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Всё ещё неанонсированный ремастер Alan Wake может выйти уже 5 октября. Дата выхода проекта появилась у нескольких тайваньских магазинов. На некоторых даже с постером.

Анонс обновлённого триллера прогремит на следующей неделе, о чём прямо сообщил известный инсайдер Даниель Ахмад. Похоже, это случится 9 сентября на большом мероприятии PlayStation — там же, возможно, наконец-то представят Alan Wake 2.

Утёкшая обложка для PS5. Также ремастер ожидается на PS4, Xbox Series, Xbox One

Утёкшая обложка для PS5. Также ремастер ожидается на PS4, Xbox Series, Xbox One

Официально о создании ни ремастера первой части, ни полноценной второй ещё ничего не сообщалось. Однако упоминание Alan Wake Remastered ещё в июне нашли в Epic Games Store, а о сиквеле весной поведал журналист Джефф Грабб.

Насколько известно, финансированием обоих неанонсированных проектов занимается Epic Games.

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