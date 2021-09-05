Утечка: ремастер Alan Wake выйдет уже 5 октября на PlayStation и Xbox

Всё ещё неанонсированный ремастер Alan Wake может выйти уже 5 октября. Дата выхода проекта появилась у нескольких тайваньских магазинов. На некоторых даже с постером.

Анонс обновлённого триллера прогремит на следующей неделе, о чём прямо сообщил известный инсайдер Даниель Ахмад. Похоже, это случится 9 сентября на большом мероприятии PlayStation — там же, возможно, наконец-то представят Alan Wake 2.

Утёкшая обложка для PS5. Также ремастер ожидается на PS4, Xbox Series, Xbox One

Официально о создании ни ремастера первой части, ни полноценной второй ещё ничего не сообщалось. Однако упоминание Alan Wake Remastered ещё в июне нашли в Epic Games Store, а о сиквеле весной поведал журналист Джефф Грабб.

Насколько известно, финансированием обоих неанонсированных проектов занимается Epic Games.

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