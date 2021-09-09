СМИ: новая Twisted Metal в разработке благодаря грядущему сериалу

Sony запустила производство новой Twisted Metal на фоне грядущего сериала по мотивам культовой автомобильного экшена. Об этом сообщают журналисты GamesBeat и VGC.
Проект станет показательным примером нового видения Sony, когда фильмы и сериалы по мотивам брендов PlayStation получают новые игры. Сейчас разработка новой Twisted Metal лишь на раннем этапе — не стоит рассчитывать на выход в ближайшие несколько лет.
При этом Джефф Грабб из GamesBeat не исключает, что игру покажут сегодня на шоу PlayStation.
Если они готовы показать Twisted Metal на мероприятии, они могут её показать. В любом случае, игра в разработке, но над ней вряд ли работает Дэвид Джаффе.
Дэвид Джаффе, если что, создатель всей серии — он работал практически над всеми частями Twisted Metal. Также разработчик известен как соавтор оригинальной God of War для PS2.
Сериал по Twisted Metal анонсировали в мае 2019 года. За его сценарий отвечают авторы «Дэдпула» и «Зомбиленда». У проекта сейчас нет даже примерной даты выхода.
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