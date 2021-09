Где смотреть большую презентацию PlayStation?

Сегодня, 9 сентября, в 23:00 мск, Sony начнёт 40-минутную презентацию PlayStation — первую с сентября прошлого года, когда объявили детали запуска PS5.

Что конкретно покажут на мероприятии, пока неизвестно. Обещают как проекты внутренних студий самой PlayStation, куда входят компании вроде Naughty Dog (The Last of Us), Sucker Punch (inFamous, Ghost of Tsushima) и Sony Santa Monica (God of War), так и близких партнёров. Новостей о PlayStation VR 2 не будет.

Многие наверняка рассчитывают увидеть полноценный трейлер продолжения God of War, да что-нибудь по Gran Turismo 7, однако в остальном остаётся лишь гадать, что ждёт поклонников бренда. Журналисты намекают на громкие анонсы — среди них может оказаться что-то по inFamous.

Как посмотреть шоу в прямом эфире:

YouTube

Twitch