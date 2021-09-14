На матч американского футбола ворвалась виртуальная чёрная пантера
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На выходных, 12 сентября, во время матча американского футбола между командами «Каролина Пантерз» и «Нью-Йорк Джетс» прошёл показ нового проекта в смешанной реальности — огромная виртуальная пантера бегала по стадиону и даже сорвала флаг нью-йоркской команды, после чего удалилась в неизвестном направлении.
Зрители стадиона, вместимость которого составляет 70 тысяч человек, наблюдали за событием на экранах.
За презентацию отвечала компания The Famous Group, которая уже дважды создавала подобные мероприятия — в 2017-м на финале мирового чемпионата по League of Legends и в 2019-м во время матча американского футбола с командой «Балтимор Рэйвенс».
Виртуальный дракон на финале чемпионата League of Legends
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